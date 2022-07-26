"У меня есть яйца и характер": Защитник "Локомотива" заявил, что не собирается сбегать из России
Защитник "Локомотива" Едвай заявил, что не будет сбегать из клуба и России
Хорватский защитник московского "Локомотива" Тин Едвай заявил "РБ-Спорт", что не будет сбегать из команды и России, как это сделал игрок "Динамо" Гильермо Варела.
"У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как её не предадут наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь", — заявил хорват.
Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. По некоторым данным, сейчас он рассчитывает перейти в бразильский "Фламенго". Впрочем, и без уругвайского защитника бело-голубые смогли разгромить соседей из "Торпедо" в матче второго тура РПЛ со счётом 4:0. Забитыми голами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и Фёдор Смолов (дважды).
ТАСС / Олег Бухарев