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26 июля, 07:35

"У меня есть яйца и характер": Защитник "Локомотива" заявил, что не собирается сбегать из России

Защитник "Локомотива" Едвай заявил, что не будет сбегать из клуба и России

Хорватский защитник московского "Локомотива" Тин Едвай заявил "РБ-Спорт", что не будет сбегать из команды и России, как это сделал игрок "Динамо" Гильермо Варела.

"У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как её не предадут наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь", — заявил хорват.

Уругвайский защитник Варела вернулся на базу "Динамо"

Уругвайский защитник Варела вернулся на базу "Динамо"

Ранее Лайф сообщал, что защитник Гильермо Варела покинул расположение "Динамо", не предупредив об этом сотрудников клуба. По некоторым данным, сейчас он рассчитывает перейти в бразильский "Фламенго". Впрочем, и без уругвайского защитника бело-голубые смогли разгромить соседей из "Торпедо" в матче второго тура РПЛ со счётом 4:0. Забитыми голами отметились Арсен Захарян, Даниил Фомин и Фёдор Смолов (дважды).

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ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

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