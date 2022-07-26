В Кирове полуторагодовалый малыш в одиночестве гулял по дороге и чуть не попал под авто
В Кирове полуторагодовалый мальчик один бродил по проезжей части
Водитель в Кирове вовремя заметил на дороге маленького мальчика, который бегал по проезжей части без сопровождения взрослых. Видео с авторегистратора показывает телеграм-канал SHOT.
Полуторагодовалый мальчик оказался один на проезжей части. Видео © Telegram-канал SHOT
Увидев мальчика, мужчина остановился, вышел из машины и взял его за руку, чтобы увести с дороги. Неравнодушный водитель нашёл семью малыша. Оказалось, 20-летняя мама занималась своими делами и не заметила, что полуторагодовалый сын куда-то пропал из квартиры на втором этаже.
Ранее Лайф рассказывал, что в Тамбове неадекват выхватил у матери младенца и бросился с ним под колёса авто. Женщину с малышом на скорой увезли в больницу, где ребёнку сделали рентген. По словам врачей, ребёнок не пострадал.
Кадр из видео из телеграм-канала SHOT