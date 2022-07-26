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26 июля, 10:44

В Кирове полуторагодовалый малыш в одиночестве гулял по дороге и чуть не попал под авто

В Кирове полуторагодовалый мальчик один бродил по проезжей части

Водитель в Кирове вовремя заметил на дороге маленького мальчика, который бегал по проезжей части без сопровождения взрослых. Видео с авторегистратора показывает телеграм-канал SHOT.

Полуторагодовалый мальчик оказался один на проезжей части. Видео © Telegram-канал SHOT

Увидев мальчика, мужчина остановился, вышел из машины и взял его за руку, чтобы увести с дороги. Неравнодушный водитель нашёл семью малыша. Оказалось, 20-летняя мама занималась своими делами и не заметила, что полуторагодовалый сын куда-то пропал из квартиры на втором этаже.

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Обложка ©

Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Артур Лапсаков

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