В Кирове полуторагодовалый малыш в одиночестве гулял по дороге и чуть не попал под авто

Водитель в Кирове вовремя заметил на дороге маленького мальчика, который бегал по проезжей части без сопровождения взрослых. Видео с авторегистратора показывает телеграм-канал SHOT.

Полуторагодовалый мальчик оказался один на проезжей части. Видео © Telegram-канал SHOT

Увидев мальчика, мужчина остановился, вышел из машины и взял его за руку, чтобы увести с дороги. Неравнодушный водитель нашёл семью малыша. Оказалось, 20-летняя мама занималась своими делами и не заметила, что полуторагодовалый сын куда-то пропал из квартиры на втором этаже.