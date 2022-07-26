В Роспотребнадзоре напомнили, как важно носить маски и пользоваться антисептиками
Роспотребнадзор: Рекомендация носить маски уязвимым категориям граждан сохраняется
В Роспотребнадзоре заявили, что сохраняется рекомендация для уязвимых категорий граждан по использованию масок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"В условиях роста числа выявленных случаев CoViD-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также по использованию антисептических средств", — сказано в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что в силе остаётся и совет по прохождению ревакцинации раз в полгода. Там также напомнили, что соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье жителей страны.
Ранее Лайф писал, что заболеваемость коронавирусом повысилась в России с приходом в страну новых вариантов омикрон-штамма. При этом рост заполнения коечного фонда остаётся незначительным.
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