В Роспотребнадзоре напомнили, как важно носить маски и пользоваться антисептиками

В Роспотребнадзоре заявили, что сохраняется рекомендация для уязвимых категорий граждан по использованию масок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В условиях роста числа выявленных случаев CoViD-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также по использованию антисептических средств", — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в силе остаётся и совет по прохождению ревакцинации раз в полгода. Там также напомнили, что соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье жителей страны.