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26 июля, 10:36

В Роспотребнадзоре напомнили, как важно носить маски и пользоваться антисептиками

Роспотребнадзор: Рекомендация носить маски уязвимым категориям граждан сохраняется

В Роспотребнадзоре заявили, что сохраняется рекомендация для уязвимых категорий граждан по использованию масок. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В условиях роста числа выявленных случаев CoViD-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также по использованию антисептических средств", — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в силе остаётся и совет по прохождению ревакцинации раз в полгода. Там также напомнили, что соблюдение базовых профилактических мер поможет сберечь здоровье жителей страны.

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Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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