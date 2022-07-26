"Я не играю": Кристиан Нобоа может покинуть "Сочи" по окончании сезона

"Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли уже о продлении контракта с "Сочи"? Не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю", — сказал Нобоа.