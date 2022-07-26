"Я не играю": Кристиан Нобоа может покинуть "Сочи" по окончании сезона
Лучший футболист прошлого сезона Нобоа допустил уход из "Сочи"
Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа допустил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера. Думал ли уже о продлении контракта с "Сочи"? Не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю", — сказал Нобоа.
По итогам минувшего сезона РФС назвал Нобоа лучшим футболистом России. 37-летний хавбек появился на поле в 29 матчах во всех турнирах, отметившись в них десятью голами и девятью результативными передачами. Вместе с командой он впервые в истории стал серебряным призёром РПЛ.
Нобоа играет за "Сочи" с 2019 года. Эквадорец также выступал в России за казанский "Рубин", московское "Динамо", "Ростов" и петербургский "Зенит".
ФК "Сочи"