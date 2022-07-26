Врач дала 5 советов, как пережить сильную жару, если нужно выйти из дома

Для комфортного перемещения по городу в сильную жару необходимо подобрать правильную одежду и головной убор, взять с собой воду, правильно рассчитать маршрут и по возможности избегать пребывания на солнце в промежутке с 11 до 15 часов. Об этом Лайфу рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Одежда [должна быть] светлых тонов, просторная, не стесняющая. Желательно из натуральных материалов или специального спортивного материала, который хорошо отводит воду от тела и позволяет телу дышать", — уточнила она.

Кроме того, в жаркую погоду необходимо задуматься о защите головы, добавила врач, особенно если на открытом пространстве планируется провести длительное время. Для этого отлично подойдут шляпы и кепки, а также банданы или даже зонтик.

По словам Чернышовой, стоит распланировать маршрут передвижения по городу, чтобы периодически заходить в прохладные помещения: магазины, торговые центры или любые другие учреждения.

"Если состояние [при передвижении] усугубляется: появляется тошнота, головная боль, слабость, чувство ватных ног — в любом из этих случаев нужно обязательно уйти в тень, выпить воды, намочить водой платок и положить его на голову, расстегнуть одежду и посмотреть, нормализуется ли состояние", — советует врач.

При этом лучше вообще избегать появления под палящим солнцем в промежутке между 11:00 и 15:00, предупреждает специалист. Также обязательно стоит пользоваться солнцезащитными средствами.