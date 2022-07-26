В Кремле пообещали контрмеры в случае ограничения Финляндией выдачи виз россиянам
Реакция Москвы на возможное ограничение властями Финляндии выдачи виз россиянам будет крайне негативной. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдёт", — сказал он журналистам.
Любые подобные действия в отношении российских граждан повлекут контрмеры, уточнил представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам. По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять на лечение, на граждан РФ — владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников.
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