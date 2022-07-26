В Кремле пообещали контрмеры в случае ограничения Финляндией выдачи виз россиянам

Реакция Москвы на возможное ограничение властями Финляндии выдачи виз россиянам будет крайне негативной. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия на это отреагирует крайне негативно, насколько мы понимаем, пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдёт", — сказал он журналистам.

Любые подобные действия в отношении российских граждан повлекут контрмеры, уточнил представитель Кремля.