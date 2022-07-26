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26 июля, 10:18

Скопинскому маньяку запретили близко подходить к школам и детским больницам

Рязанский областной суд удовлетворил иск полиции, касающийся ужесточения мер административного надзора в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отныне мужчине запрещено подходить к образовательным организациям и детским больницам.

"Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам", — рассказал агентству источник.

Судебное заседание проходило 14 июля, из-за тяжести преступления иск рассматривался в закрытом режиме.

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А ранее Лайф сообщал, что Виктору Мохову запретили общаться с журналистами и ходить в кафе, где продаётся алкоголь.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не завела детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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Кадр из видео YouTube / Ксения Собчак

Наталья Исакова

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