Скопинскому маньяку запретили близко подходить к школам и детским больницам

Рязанский областной суд удовлетворил иск полиции, касающийся ужесточения мер административного надзора в отношении скопинского маньяка Виктора Мохова. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, отныне мужчине запрещено подходить к образовательным организациям и детским больницам.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не завела детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.