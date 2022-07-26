Песков высоко оценил работу спецслужб РФ, сорвавших угон боевых самолётов
Срыв планов военной разведки Украины по угону боевых самолётов ВКС России говорит о весьма эффективной работе наших спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все оценки здесь даны как раз теми, кто сообщал об этом, то есть ФСБ. Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка — оценка высокая", — сказал он.
Ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской разведки по угону российских самолётов, которую курировали спецслужбы НАТО. Установлены сотрудники украинских спецслужб и их пособники, задействованные в операции. Также ФСБ раскрыла схему разведки Незалежной, которая предлагала за угон боевых воздушных судов до двух миллионов долларов, переправку жён российских военных в страны Евросоюза и открытие там валютных счетов. Участие в операции Киева подтвердил и расследователь Bellingcat* Христо Грозев, утверждая, что лично участвовал в этом деле — исключительно в качестве документалиста.
* Издание внесено в реестр СМИ-иноагентов.
АГН "Москва" / Игорь Иванко