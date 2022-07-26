Песков высоко оценил работу спецслужб РФ, сорвавших угон боевых самолётов

"Все оценки здесь даны как раз теми, кто сообщал об этом, то есть ФСБ. Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка — оценка высокая", — сказал он.