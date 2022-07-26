В Кремле призвали к аккуратности в оценке ситуации с агентством "Сохнут"

В Кремле призывают не проецировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" на отношения Тель-Авива и Москвы в комплексе. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно.