В Кремле призвали к аккуратности в оценке ситуации с агентством "Сохнут"
Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг "Сохнут" на весь комплекс отношений России и Израиля
В Кремле призывают не проецировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" на отношения Тель-Авива и Москвы в комплексе. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно.
"Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнут". И не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений", — рассуждает представитель Кремля.
Напомним, ранее Минюст РФ попросил ликвидировать в России представительство агентства "Сохнут", которое занимается репатриацией евреев. Предварительное слушание по делу назначено на 28 июля. Премьер-министр страны Яир Лапид предупредил о серьёзных последствиях в случае закрытия агентства. Российский МИД со своей стороны сообщил, что судьба еврейского агентства "Сохнут" в России лежит в правовой плоскости. Тем не менее в ведомстве напомнили, что в последние месяцы Израиль выбрал путь неконструктивной и необъективной риторики по ситуации вокруг Украины.