Путин сегодня встретится в новым главой "Роскосмоса"
В Кремле анонсировали встречу Путина с новым главой "Роскосмоса" Борисовым
Президент России Владимир Путин сегодня, 26 июля, встретится с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера вы и ваши коллеги интересовались насчёт Борисова, будет ли он у президента. Сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа работы в "Роскосмосе". Сегодня он будет в середине дня с докладом у президента", — сказал пресс-секретарь российского лидера во время общения с журналистами.
Песков добавил, что начало встречи будет открытым для СМИ. По его словам, других публичных мероприятий на сегодня у Путина не запланировано. Президент работает в Кремле, проводя внутренние совещания. Пресс-секретарь подчеркнул, что график главы государства "достаточно интенсивный".
Лайф напоминает, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его пост назначен Юрий Борисов, который ранее был зампредседателя Правительства РФ. Песков при этом заявил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.
ТАСС / Быркин Павел