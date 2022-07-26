Путин сегодня встретится в новым главой "Роскосмоса"

"Вчера вы и ваши коллеги интересовались насчёт Борисова, будет ли он у президента. Сегодня президент принял решение заслушать его видение первого этапа работы в "Роскосмосе". Сегодня он будет в середине дня с докладом у президента", — сказал пресс-секретарь российского лидера во время общения с журналистами.