Борисов стал спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов назначен специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности", — сказано в документе.