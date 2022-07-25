Борисов стал спецпредставителем президента РФ по международному сотрудничеству в космосе
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов назначен специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" является специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности", — сказано в документе.
Лайф напоминает, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его пост назначен Юрий Борисов, который ранее был зампредседателя Правительства РФ. Песков при этом заявил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.
ТАСС / Астахов Дмитрий