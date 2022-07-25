Huawei сократила более половины внештатного персонала в России

Китайская компания Huawei к концу июня 2022 года уволила более половины внештатных сотрудников в России, которые работали по договору. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Huawei на конец июня уже сократила более 50% внештатного персонала, также компания прекратила наём новых сотрудников в РФ. Сейчас штатный персонал находится в отпуске, однако ожидалось, что он продлится не более месяца", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Huawei не возобновляет поставки товаров в Россию. А руководитель по маркетингу рекрутинговой организации Ancor, которая сотрудничала с китайской компанией, Наталья Щербакова сообщила, что объём услуг неключевых бизнес-процессов уменьшается из-за проблем с логистическими цепочками. Она подтвердила, что ряд сотрудников, которые были задействованы в проектах Ancor, начали искать новую работу.