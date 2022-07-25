Эксперт указал на схожесть попытки угона самолётов РФ с операциями ЦРУ в ходе холодной войны

Желание военной разведки Украины угнать самолёты ВКС России похоже на операции, которые западные спецслужбы практиковали в ходе холодной войны. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"В годы холодной войны ЦРУ и другие западные спецслужбы организовывали побеги советских лётчиков на Запад, такие эпизоды были. Очевидно, по лекалам тех историй многодесятилетней давности пытались организовать повторение уже с российскими самолётами", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Если бы план был реализован, украинская сторона могла бы построить пропагандистскую кампанию, обвинив российских лётчиков в бегстве, однако схему разоблачила ФСБ РФ. Также была получена оперативная информация, которая нанесла ущерб противнику, добавил эксперт.

"Лётчики во взаимодействии с нашей контрразведкой приняли участие в оперативной игре, с помощью которой противника фактически разводили на получение различной информации: о планах по вербовке, о возможностях перелёта на определённые аэродромы. Таким образом была получена информация о военной инфраструктуре противника", — сказал Рожин.