НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 15:00

ЦСКА начал переговоры с капитаном "Партизана" Зделаром

Московский ЦСКА начал переговоры с капитаном белградского "Партизана" Сашей Зделаром. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что 27-летнему футболисту предложили подписать с армейцами контракт сроком на три года.

Футболист "Сочи" Пруцев может перейти в ЦСКА или "Црвену Звезду"

Футболист "Сочи" Пруцев может перейти в ЦСКА или "Црвену Звезду"

Зделар выступает за "Партизан" с 2018 года. С июля 2020-го полузащитник носит капитанскую повязку клуба. Всего он провёл за столичную команду 197 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 21 результативную передачу.

В 2015 году Зделар в составе сборной Сербии выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате мира. За главную команду страны он провёл три встречи.

Обложка ©

ФК "Партизан"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров