ЦСКА начал переговоры с капитаном "Партизана" Зделаром

Московский ЦСКА начал переговоры с капитаном белградского "Партизана" Сашей Зделаром. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что 27-летнему футболисту предложили подписать с армейцами контракт сроком на три года.

Зделар выступает за "Партизан" с 2018 года. С июля 2020-го полузащитник носит капитанскую повязку клуба. Всего он провёл за столичную команду 197 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал 21 результативную передачу.