Футболист "Сочи" Пруцев может перейти в ЦСКА или "Црвену Звезду"
Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев может продолжить карьеру в московском ЦСКА или белградской "Црвене Звезде". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе", — отметил источник.
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Егор Пруцев — младший брат хавбека московского "Спартака" Данилы Пруцева. В составе "Сочи" он в сентябре 2020 года дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену в матче с "Краснодаром" (1:1).
Прошлый сезон 19-летний футболист провёл на правах аренды в ивановском "Текстильщике" и нижнекамском "Нефтехимике".
РПЛ