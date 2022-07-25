Футболист "Сочи" Пруцев может перейти в ЦСКА или "Црвену Звезду"

Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев может продолжить карьеру в московском ЦСКА или белградской "Црвене Звезде". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе", — отметил источник.

Егор Пруцев — младший брат хавбека московского "Спартака" Данилы Пруцева. В составе "Сочи" он в сентябре 2020 года дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену в матче с "Краснодаром" (1:1).