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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 18:02

В Госдуме пригрозили платформе Twitch замедлением и штрафами

Депутат Кирьянов надеется, что ФАС привлечёт к ответственности Twitch за дискриминацию российских стримеров

РОЦИТ обратился в ФАС России с заявлением о возбуждении дела в отношении компании Twitch. Это площадка, которая специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. В феврале-марте 2022 года появилась информация о том, что компания объявила о приостановке выплат российским стримерам, сославшись на соблюдение условий экономических санкций, введённых США. Правила сервиса составлены таким образом, что позволяют администрации портала Twitch действовать по собственному усмотрению и фактически произвольно блокировать любого пользователя. При этом онлайн-платформа искусственно ограничивает возможность перехода на другие площадки, устанавливая для отдельных категорий стримеров правило об эксклюзивности — запрете на трансляцию одновременно на нескольких платформах.

В Госдуме также считают, что в действиях компании Twitch усматриваются нарушения антимонопольного законодательства. По словам депутата Артёма Кирьянова, речь идёт о прямом ограничении конкурентоспособности наших российских стримеров по отношению к другим.

"Я думаю, что те материалы, которые вошли в мониторинг деятельности цифровых платформ, заслуживают внимания. На данный момент мы знаем, что Twitch грубо нарушает законодательство нашей страны. Это и закон о приземлении: руководство компании не выходит на связь, как и не отвечает на вопросы, поставленные официальными уполномоченными регуляторами от имени Российской Федерации. Эта история продолжается не один день, и мы, как представители законодательного органа, конечно, наблюдаем за развитием ситуации. Будем использовать и опыт, и судебные прецеденты", — сообщил Кирьянов в беседе с Лайфом.

Западные площадки должны выполнять требования законодательства, находиться в правом поле и отвечать за свои действия, отметил депутат. Если со стороны компании Twitch продолжится игнорирование этих требований, то реакция не заставит себя ждать: "будут и замедление, и штрафы".

"РОЦИТ высказал совершенно обоснованное опасение и совершенно обоснованные претензии, которые должна рассмотреть ФАС", — заключил собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать компанию Twitch как нарушителя закона. Меры носят только информирующий характер и будут действовать до полного устранения нарушений. А до этого ведомство составило протоколы в отношении некоторых зарубежных организаций, не локализовавших базы данных российских пользователей на территории страны. Речь шла не только о "Твиче", но и о компаниях Airbnb, Pinterest, Likeme, Apple и United Parcel Service.

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unsplash.com / ELLA DON

Алексей Берковиц
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