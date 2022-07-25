"Спартак" подписал контракт с обладателем Кубка Колдера Кином
Хоккейный клуб "Спартак" подписал контракт на один год с американским защитником Джоуи Кином, который является действующим обладателем Кубка Колдера.
"Приветствуем Джоуи в составе московского "Спартака" и желаем успешной игры в новом сезоне!" — говорится в тексте опубликованного сообщения.
23-летний защитник стал победителем АХЛ в составе команды "Чикаго Вулвз", а в плей-офф был лучшим бомбардиром-защитником, а также принимал участие в матче всех звёзд лиги.
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