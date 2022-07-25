"Спартак" подписал контракт с обладателем Кубка Колдера Кином

Хоккейный клуб "Спартак" подписал контракт на один год с американским защитником Джоуи Кином, который является действующим обладателем Кубка Колдера.

"Приветствуем Джоуи в составе московского "Спартака" и желаем успешной игры в новом сезоне!" — говорится в тексте опубликованного сообщения.