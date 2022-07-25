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25 июля, 14:58

Неизвестный осквернил свастикой памятник обороны Москвы под Красногорском

Полиция ищет вандала, нарисовавшего свастику на памятнике обороны Москвы под Красногорском

Полиция устанавливает личность вандала, который повредил венки и нарисовал свастику на памятнике "Рубеж обороны Москвы 1941 года" в деревне Нефедьево. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

"25 июля в 02:33 в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике", — рассказали в ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве добавили, что правоохранителями проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

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Могилу Бандеры в Мюнхене разрисовали символами фашизма и анархизма

Ранее Лайф рассказывал, что в Мичуринске осквернили могилу погибшего в ходе "Операции Z" росгвардейца, посмертно награждённого орденом Мужества. Неизвестные подожгли флаг Росгвардии, а также оставили на тротуарной плитке надпись "Героям слава! UKR". Теперь вандалам за подобную "шалость" грозит серьёзное наказание.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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