Неизвестный осквернил свастикой памятник обороны Москвы под Красногорском

Полиция устанавливает личность вандала, который повредил венки и нарисовал свастику на памятнике "Рубеж обороны Москвы 1941 года" в деревне Нефедьево. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

"25 июля в 02:33 в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Нефедьево неизвестный нарисовал свастику и повредил венки на памятнике", — рассказали в ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве добавили, что правоохранителями проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.