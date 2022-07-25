"Сам себя наказал": Подрывник из серпуховского монастыря назвал себя "полумёртвым" и раскаялся
Подрывник из серпуховского монастыря назвал себя "полумёртвым" и извинился за содеянное
Владислав Струженков, который в декабре прошлого года совершил взрыв в православной гимназии в Подмосковье, признал вину и принёс извинения всем потерпевшим. На суде он назвал себя "полумёртвым человеком" и заявил, что получил по заслугам.
"Мир — опасная штука. А я посижу, подумаю. Сколько бы мне лет не дали, я полумёртвый человек, инвалид. Сам себя наказал. Я получил то, что заслужил", — приводит сайт kp.ru его слова.
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Ранее сегодня Лайф сообщал, что Серпуховский городской суд приговорил Струженкова к 13 годам тюремного заключения за попытку массового убийства учеников и преподавателей. Накануне прокурор просил для 19-летнего молодого человека 14 лет колонии строгого режима. Напомним, утром 13 декабря 2021 года в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Его привёл в действие выпускник церковно-приходской школы — тот самый Струженков. В результате пострадали девять гимназистов и сам подрывник — ему разорвало кисти и посекло ноги.
Telegram / SHOT