"Сам себя наказал": Подрывник из серпуховского монастыря назвал себя "полумёртвым" и раскаялся

Владислав Струженков, который в декабре прошлого года совершил взрыв в православной гимназии в Подмосковье, признал вину и принёс извинения всем потерпевшим. На суде он назвал себя "полумёртвым человеком" и заявил, что получил по заслугам.

"Мир — опасная штука. А я посижу, подумаю. Сколько бы мне лет не дали, я полумёртвый человек, инвалид. Сам себя наказал. Я получил то, что заслужил", — приводит сайт kp.ru его слова.