ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 14:53

ВСУ обстреливают село в Курской области

Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Алексеевка Глушковского района.

"Идёт прицельный миномётный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет", написал он в телеграм-канале.

В Курской области до 8 августа продлили жёлтый уровень террористической опасности
В Курской области до 8 августа продлили жёлтый уровень террористической опасности

Ранее, 20 июля, Роман Старовойт сообщал об артиллерийском обстреле Рыльского района Курской области. В частности, под удар попал пункт пропуска Крупец, а также деревня Городище. Российские военные ответным огнём подавили обстрел приграничных территорий. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту новых атак.

BannerImage

ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar