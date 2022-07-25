Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Алексеевка Глушковского района.

"Идёт прицельный миномётный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет", — написал он в телеграм-канале.