ВСУ обстреливают село в Курской области
Губернатор Курской области сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Алексеевка Глушковского района.
"Идёт прицельный миномётный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее, 20 июля, Роман Старовойт сообщал об артиллерийском обстреле Рыльского района Курской области. В частности, под удар попал пункт пропуска Крупец, а также деревня Городище. Российские военные ответным огнём подавили обстрел приграничных территорий. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту новых атак.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka