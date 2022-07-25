В Нижегородской области 5-летнему мальчику оторвало руку дверцей стиральной машины

Врачи спасли руку пятилетнему мальчику из Нижегородской области, которую оторвало дверцей стиральной машины. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета, специалисты которого и проводили операцию.

По данным kp.ru, инцидент произошёл 24 июля в городе Семёнове. Сообщается, что мальчик засунул руку в работающую стиральную машину и лишился её до локтя. Ребёнка срочно отвезли в местную больницу, где ему оказали первую помощь. Позже из Нижнего Новгорода за ним прилетел вертолёт Центра медицины катастроф.

"В реанимацию университетской клиники ПИМУ ребёнка в тяжёлом состоянии с большой кровопотерей доставили в 15:00. На месте его уже ждала бригада врачей — микрохирурги и анестезиологи", — уточнили в пресс-службе университета.

Там мальчику пришлось сделать переливание крови. Кроме того, ему провели реплантацию оторванной руки, операция длилась четыре часа. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, первый этап — восстановление кровоснабжения конечности — проведён успешно, что позволяет надеяться на полное восстановление её работоспособности.

"Это происходит не за одну операцию, пока рано говорить о сроках. За работу возьмутся нейрохирурги. Такие операции очень сложны, но они не редкость для врачей ПИМУ. Ситуация серьёзная, молимся за здоровье ребёнка и рассчитываем на благоприятный исход", — добавил врач.