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25 июля, 14:47

Совет Безопасности ООН 29 июля обсудит ситуацию на Украине

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций на заседании 29 июля обсудит ситуацию на Украине. Об этом говорится в опубликованной программе работы СБ ООН на июль 2022 года.

Ожидается, что в ходе встречи участники будут обсуждать осуществление договорённостей по экспорту украинского зерна, которые были достигнуты 22 июля в Стамбуле.

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Лайф напоминает, в Турции было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Spencer Platt / Getty Images

Никита Осипов

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