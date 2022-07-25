Совет Безопасности ООН 29 июля обсудит ситуацию на Украине
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций на заседании 29 июля обсудит ситуацию на Украине. Об этом говорится в опубликованной программе работы СБ ООН на июль 2022 года.
Ожидается, что в ходе встречи участники будут обсуждать осуществление договорённостей по экспорту украинского зерна, которые были достигнуты 22 июля в Стамбуле.
Лайф напоминает, в Турции было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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