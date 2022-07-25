На Украине раскрыли, откуда и когда отправят первую партию зерна

Первая партия зерна в рамках заключённого в Стамбуле соглашения отправится на экспорт уже на этой неделе через порт Черноморск. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

"В ближайшие сутки мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идёт о порте Черноморск. Он будет первым. Затем будут порт Одесса и порт Южный... Уже на протяжении этой недели, мы надеемся, что первая отправка будет осуществлена", — отметил Васьков в ходе брифинга.