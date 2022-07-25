На Украине раскрыли, откуда и когда отправят первую партию зерна
Замминистра инфраструктуры Украины: Экспорт зерна начнётся на неделе из порта Черноморск
Первая партия зерна в рамках заключённого в Стамбуле соглашения отправится на экспорт уже на этой неделе через порт Черноморск. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.
"В ближайшие сутки мы уже будем готовы работать над возобновлением экспорта агропродукции из наших портов. Речь идёт о порте Черноморск. Он будет первым. Затем будут порт Одесса и порт Южный... Уже на протяжении этой недели, мы надеемся, что первая отправка будет осуществлена", — отметил Васьков в ходе брифинга.
Также, по его словам, в течение двух недель Киев будет технически готов отправлять поставки из всех терминалов этих трёх портов.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
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