Свыше 100 полицейских ищут пропавшего под Оренбургом шестилетнего мальчика с ДЦП

Свыше 100 полицейских ищут шестилетнего мальчика с ДЦП, который пропал в Новосергиевском районе Оренбургской области. Об этом говорится в заявлении регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Несовершеннолетний ушёл из дома в селе Ахмерово вечером 24 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. В поисках ребёнка участвуют кинологи, волонтёры и спасатели. Они проверяют лесополосу, хозяйственные и заброшенные постройки, а также исследуют берег реки.

Региональное управление МВД РФ также рассказало о приметах мальчика: рост — 80–90 сантиметров, худощавого телосложения, с короткой стрижкой и голубыми глазами. В момент исчезновения ребёнок был одет в зелёную майку, шорты и чёрные шлёпанцы. Всех, кто видел мальчика или знает о его местоположении, просят обратиться в дежурную часть ОМВД РФ по Новосергиевскому району.