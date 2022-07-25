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25 июля, 12:53

Свыше 100 полицейских ищут пропавшего под Оренбургом шестилетнего мальчика с ДЦП

Свыше 100 полицейских ищут шестилетнего мальчика с ДЦП, который пропал в Новосергиевском районе Оренбургской области. Об этом говорится в заявлении регионального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Несовершеннолетний ушёл из дома в селе Ахмерово вечером 24 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. В поисках ребёнка участвуют кинологи, волонтёры и спасатели. Они проверяют лесополосу, хозяйственные и заброшенные постройки, а также исследуют берег реки.

Региональное управление МВД РФ также рассказало о приметах мальчика: рост — 80–90 сантиметров, худощавого телосложения, с короткой стрижкой и голубыми глазами. В момент исчезновения ребёнок был одет в зелёную майку, шорты и чёрные шлёпанцы. Всех, кто видел мальчика или знает о его местоположении, просят обратиться в дежурную часть ОМВД РФ по Новосергиевскому району.

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Обложка ©

VK / Управление МВД России по Оренбургской области

Никита Осипов

Комментарий

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Сергей Сабуров25 июля, 13:16

что за чушь дцп и ушел 100 калсонов прилетело

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