Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на мине ВСУ

Известный на Украине адвокат, брат заместителя министра инфраструктуры Незалежной Мустафы Найема — Маси Найем — подорвался на украинской мине. По его словам, в настоящий момент ведётся расследование, в ходе которого будет установлено, кто и зачем поставил взрывное устройство.

"Точно не российская [мина], потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили", — приводит слова Найема издание "Страна.ua".

Также он подчеркнул, что в украинской армии есть проблемы с коммуникацией между частями, особенно в вопросах постановки минных заграждений, а также передачи карт минных полей другим подразделениям.