МО РФ призвало ООН, Красный Крест и ОЗХО не допустить провокации Киева в Славянске

Министерство обороны РФ, ранее сообщившее о подготовке Киевом провокации с гексаном в Славянске, призвало ООН, ОЗХО и Красный Крест повлиять на украинские власти и не допустить трагедии.

"Призываем Организацию Объединённых Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации", — говорится в сообщении МО РФ.

Руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что цель этой провокации — обвинить войска России и ДНР в "неизбирательных ударах" по потенциально опасным объектам. Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также военные ЛДНР не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.