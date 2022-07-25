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Опубликовано 25 июля 2022, 12:22

МО РФ призвало ООН, Красный Крест и ОЗХО не допустить провокации Киева в Славянске

Министерство обороны РФ, ранее сообщившее о подготовке Киевом провокации с гексаном в Славянске, призвало ООН, ОЗХО и Красный Крест повлиять на украинские власти и не допустить трагедии.

"Призываем Организацию Объединённых Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации", — говорится в сообщении МО РФ.

Руководитель Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что цель этой провокации — обвинить войска России и ДНР в "неизбирательных ударах" по потенциально опасным объектам. Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ, а также военные ЛДНР не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

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Напомним, Минобороны России предупредило жителей Славянска о подготовленной киевским режимом очередной провокации с использованием мощного нейротоксина и канцерогена — гексана. Сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с гексаном на масложировом комбинате. В результате образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 км. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населённых пунктов.

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Scott Olson/Getty Images

Александра Вишнякова
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