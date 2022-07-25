Украинская сторона готовит отравляющую провокацию в Славянске

Минобороны России предупредило жителей Славянска о подготовленной киевским режимом очередной провокации с использованием мощного нейротоксина и канцерогена — гексана. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

"На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать ёмкости с химически опасным веществом — гексаном — общим объёмом более 120 тонн. В результате подрыва ёмкостей с гексаном образуется токсичное облако, которое распространится более чем на десять километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населённых пунктов", — предупредил он.

Мизинцев отметил, что гексан оказывает раздражающее действие на кожу, а при вдыхании поражает лёгкие, действуя при этом как сильное наркотическое вещество, вызывая головокружение и сонливость. Среди других симптомов отравления этим веществом — поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникают ещё более серьёзные последствия для организма человека.

"Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи", — информирует представитель Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что западные страны рассматривали три сценария провокаций с оружием массового поражения на Украине. Первый — "постановочный инцидент под чужим флагом". Второй был сорван отменой штурма "Азовстали". Он предполагал максимально скрытное применение ОМП в малых объёмах. Третий и наименее вероятный сценарий — "открытое применение ОМП на поле боя".