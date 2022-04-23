МО РФ: Отмена штурма "Азовстали" сорвала провокацию НАТО с оружием массового поражения

Западные страны рассматривали три сценария, один из которых подразумевал "скрытное использование" и должен был быть реализован именно на этом предприятии.

Отмена штурма "Азовстали" сорвала очередную провокацию, которую готовили США совместно с НАТО. Как сообщил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, основная цель замысла — обвинить Россию в использовании оружия массового поражения.

Западные страны рассматривали три сценария. Первый — "постановочный инцидент под чужим флагом". Он, как считают в МО РФ, наиболее вероятный. В этом плане речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения либо об инсценировке "диверсий" со стороны РФ на объектах Украины, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения.

"Второй [сценарий] — максимально скрытное применение ОМП в малых объёмах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии "Азовсталь". Но приказ Верховного главнокомандующего отменить штурм предприятия сорвал планы Пентагона по его реализации", — сообщил Кириллов.

Третий и наименее вероятный сценарий — "открытое применение ОМП на поле боя". Его могут задействовать в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений, скорее всего, в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, заключил Кириллов.