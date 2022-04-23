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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 09:19
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Немецкие учёные и деятели культуры написали Шольцу письмо с призывом не вооружать Украину

Олаф Шольц © ТАСС CLEMENS BILAN / POOL

Олаф Шольц © ТАСС CLEMENS BILAN / POOL

Они требуют убедить правительство в Киеве прекратить военное сопротивление в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил открытое письмо от около 20 немецких учёных, политиков и деятелей культуры с требованием прекратить поставлять на Украину оружие, потому что это способствует дальнейшему развитию конфликта, а не дипломатическому решению вопроса, передаёт Berliner Zeitung. Авторы и подписанты обращения советуют Германии не только учитывать интересы Москвы, но и вместе с другими странами Североатлантического альянса выступить с предложениями безопасности России.

"Нужно призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским (возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса), дают реальный шанс сделать это", — написано в обращении.

Среди подписавших письмо бывший вице-президент Бундестага Антье Фоллмер, а также бывший помощник генсека ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек.

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Ранее в Бундесвере пообещали "ни в коем случае" не задействовать военных Германии на Украине.

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Анатолий Симоненко
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