Немецкие учёные и деятели культуры написали Шольцу письмо с призывом не вооружать Украину

Они требуют убедить правительство в Киеве прекратить военное сопротивление в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил открытое письмо от около 20 немецких учёных, политиков и деятелей культуры с требованием прекратить поставлять на Украину оружие, потому что это способствует дальнейшему развитию конфликта, а не дипломатическому решению вопроса, передаёт Berliner Zeitung. Авторы и подписанты обращения советуют Германии не только учитывать интересы Москвы, но и вместе с другими странами Североатлантического альянса выступить с предложениями безопасности России.

"Нужно призвать правительство в Киеве прекратить военное сопротивление в обмен на гарантии переговоров о прекращении огня и политическом урегулировании. Предложения Москве, уже обсуждавшиеся президентом Зеленским (возможный нейтралитет, соглашение о признании Крыма и референдумы о будущем статусе республик Донбасса), дают реальный шанс сделать это", — написано в обращении.