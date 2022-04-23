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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 09:08
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Минобороны РФ раскрыло планы Украины нанести удар по складу с радиоактивными отходами

Речь идёт о складе на Приднестровском химическом заводе, который находится в плачевном состоянии, несмотря на выделение средств Европой для его содержания.

Украина собирается совершить очередную провокацию с целью обвинить Россию в применении химического оружия. Так, в Днепропетровской области бойцам ВСУ намерены приказать нанести удар по складу с радиоактивными отходами, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Руководством Украины серьёзно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский химический завод" в населённом пункте Каменское Днепропетровской области", сказал он.

Как уточнил Кириллов, Минобороны РФ также располагает доказательствами критического состояния хранилищ с химотходами, хотя ранее Евросоюз выделял финансы Украине на содержание объекта.

Пушилин отметил, что британские СМИ первыми появляются на местах провокаций на Украине
Пушилин отметил, что британские СМИ первыми появляются на местах провокаций на Украине

Ранее Лайф писал, что Киев готовит провокацию в Николаевской области, чтобы обвинить военных РФ в мародёрстве. В Министерстве обороны отметили, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съёмку.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Татьяна Миссуми
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