Речь идёт о складе на Приднестровском химическом заводе, который находится в плачевном состоянии, несмотря на выделение средств Европой для его содержания.

Украина собирается совершить очередную провокацию с целью обвинить Россию в применении химического оружия. Так, в Днепропетровской области бойцам ВСУ намерены приказать нанести удар по складу с радиоактивными отходами, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Руководством Украины серьёзно рассматривается вопрос нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский химический завод" в населённом пункте Каменское Днепропетровской области", — сказал он.

Как уточнил Кириллов, Минобороны РФ также располагает доказательствами критического состояния хранилищ с химотходами, хотя ранее Евросоюз выделял финансы Украине на содержание объекта.