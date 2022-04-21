Киев готовит провокацию в Николаевской области, чтобы обвинить военных РФ в мародёрстве
В Министерстве обороны отметили, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съёмку.
Киевский режим готовит провокацию в посёлке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить войска РФ в мародёрстве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в посёлке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощрённая провокация в целях дискредитации Вооружённых сил России перед мировой общественностью", — сказал он.
Мизинцев отметил, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций уже провели постановочную съёмку "актов мародёрства", которые якобы совершили военные ВС РФ в отношении мирных граждан. Так, переодетые в российскую форму бойцы 191-го батальона 123-й бригады теробороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и снимали бесчинства на мобильные телефоны.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли удары ракетами по 14 объектам ВСУ и уничтожили до 120 националистов. В частности, в населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов. А в районе Попасной поразили в том числе пункт управления и два района сосредоточения живой силы.
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