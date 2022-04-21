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Опубликовано 21 апреля 2022, 17:02

ВС РФ нанесли удары ракетами по 14 объектам ВСУ и уничтожили до 120 националистов

В частности, в населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов. А в районе Попасной поразили в том числе пункт управления и два района сосредоточения живой силы.

Российские войска в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удары по 14 объектам ВСУ, в результате чего уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в районе Попасной поражены пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов. А в населённых пунктах Шнурки и Славянск войска РФ ликвидировали склады боеприпасов. Кроме того, техника и живая сила поражены в районах Черкасского и Александровки.

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Тем временем оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение дня ударила по 64 военным объектам Украины, среди которых 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево и два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожья. А около населённого пункта Ясное ДНР уничтожен беспилотный летательный аппарат Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ взяли под контроль Кременную, которую националисты превратили в укрепрайон. Также нанесены удары по 1001 объекту ВСУ, поражено 20 районов сосредоточения украинских военных и техники, сбито 13 беспилотников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова
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