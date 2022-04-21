ВС РФ взяли под контроль Кременную, которую националисты превратили в укрепрайон
Также нанесены удары по 1001 объекту ВСУ, поражено 20 районов сосредоточения украинских военных и техники, сбито 13 беспилотников.
Подразделения Вооружённых сил РФ и Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль населённый пункт Кременная, который украинские националисты превратили в укрепрайон. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьёзных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", — добавил он.
Также российская авиация поразила 20 районов сосредоточения украинских военных и техники в районах населённых пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка; российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников; ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1001 объекту ВСУ.
"Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники", — отметил Конашенков.
В районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета "Точка-У".
А ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", чтобы сохранить жизнь и здоровье наших солдат, но поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".
Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket