Также нанесены удары по 1001 объекту ВСУ, поражено 20 районов сосредоточения украинских военных и техники, сбито 13 беспилотников.

Подразделения Вооружённых сил РФ и Народной милиции ЛНР взяли под полный контроль населённый пункт Кременная, который украинские националисты превратили в укрепрайон. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьёзных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", — добавил он.

Также российская авиация поразила 20 районов сосредоточения украинских военных и техники в районах населённых пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка; российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников; ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1001 объекту ВСУ.

"Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники", — отметил Конашенков.