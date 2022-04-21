Подразделения ЛНР освободили дорогу на Харьков

Глава МИД республики рассказал, что на территории региона под контролем ВСУ остался лишь "небольшой анклав" — города Северодонецк и Лисичанск.

Подразделения ЛНР с боем вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на столицу региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра внутренних дел республики Игоря Корнета.

"Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна и может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания, топлива, и обеспечения освобождённых территорий Харькова, и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения", — сказал он.

По данным агентства, на месте произошла стыковка частей МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории региона, с боевыми соединениями, зашедшими из приграничных районов.

Корнет уточнил, что подразделениям МВД в Харьковской области пришлось прорываться к месту стыковки с боем. Он добавил, что на территории ЛНР под контролем ВСУ остался лишь "небольшой анклав" — города Северодонецк и Лисичанск.

"И на этом мы останавливаться не будем, продолжение будет. Задачи, которые были нарезаны при специальной операции на территории Украины, будут выполнены все чётко и в срок", — подчеркнул Корнет.