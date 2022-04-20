Кадыров: Город Рубежное перешёл под полный контроль российских войск
По его словам, чеченские силовики уже приступили к круглосуточной охране жителей города.
Город Рубежное перешёл под полный контроль российских войск. Видео © телеграм-канал Kadyrov_95
Город Рубежное в ЛНР окончательно перешёл под контроль российских войск, об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешёл под окончательный контроль российских войск. Бойцы учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" совместно с российскими военнослужащими и подразделениями Народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города", — написал он.
Кадыров добавил, что чеченские силовики уже приступили к круглосуточной охране жителей Рубежного.
А ранее сегодня глава Чечни уже сообщал, что в Мариуполе не останавливается работа по зачистке зданий промышленной зоны. Рамзан Кадыров отметил, что это один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, но он был превращён в одну из многочисленных баз националистов.
телеграм-канал Kadyrov_95