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Опубликовано 20 апреля 2022, 15:39
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Кадыров: Город Рубежное перешёл под полный контроль российских войск

По его словам, чеченские силовики уже приступили к круглосуточной охране жителей города.

Город Рубежное перешёл под полный контроль российских войск. Видео © телеграм-канал Kadyrov_95

Город Рубежное в ЛНР окончательно перешёл под контроль российских войск, об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешёл под окончательный контроль российских войск. Бойцы учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" совместно с российскими военнослужащими и подразделениями Народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города", написал он.

Кадыров добавил, что чеченские силовики уже приступили к круглосуточной охране жителей Рубежного.

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А ранее сегодня глава Чечни уже сообщал, что в Мариуполе не останавливается работа по зачистке зданий промышленной зоны. Рамзан Кадыров отметил, что это один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, но он был превращён в одну из многочисленных баз националистов.

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телеграм-канал Kadyrov_95

Александра Вишнякова
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