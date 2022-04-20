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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 02:33
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Кадыров: Не прекращается работа по зачистке зданий промзоны Мариуполя

Глава Чечни показал видео с бойцами, которые в одном из зданий завода осматривают брошенную националистами военную технику. В том числе это бронированные машины.

Бойцы из Чечни показывают технику, которую украинские силовики бросили в промзоне Мариуполя. Видео © Telegram / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе не останавливается работа по зачистке зданий промышленной зоны. Он отметил, что это один из самых крупных промышленных объектов в Донецкой Народной Республике, но он был превращён в одну из многочисленных баз националистов.

"Воины из Чеченской Республики, словно бесстрашные волки, прочёсывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он заверил, что чем сложнее задача для бойцов, тем яростнее их атаки, тем более продуманны действия. Кадыров также рассказал, что подразделения из Чечни совместно с представителями силовых структур ДНР нашли в одном из цехов три единицы техники националистов.

"Но это далеко не предел. Счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян", — подчеркнул Кадыров.

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Глава Чечни добавил, что бойцы уже даже могут использовать трофейные боекомплекты, не используя свои. Он заверил, что у националистов нет шансов.

Как сообщал Лайф, ранее Кадыров отвёл всего пару дней на нейтрализацию украинских националистов, которые засели в промзоне Мариуполя.

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Telegram / RKadyrov_95

Андрей Григорьев
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