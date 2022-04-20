Генерал Шаманов объяснил, чем военная спецоперация отличается от войны

Также экс-главком ВДВ рассказал, какими могут быть следующие действия российских сил на Украине. Пока нужно разрубить "гордиев узел".

Сохранение жизней является ключевым отличием спецоперации от традиционной войны. Так бывший главком ВДВ РФ генерал-полковник Владимир Шаманов объяснил, чем специальная военная операция России на Украине отличается от полноформатных военных действий.

"Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война", — сказал генерал-полковник в интервью изданию "Аргументы и факты".

Генерал отметил, что российские войска достигли целей в рамках первого этапа спецоперации. Дальше, по его мнению, предстоит взятие под контроль административных центров, поддержание мирного гражданского самоуправления. После освобождения Мариуполя, когда "разрубим этот гордиев узел", станет легче, говорит Шаманов. По его мнению, тогда можно будет взяться за группировку, которая между Днепром и Изюмом, а следующая — Одесса.