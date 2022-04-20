Согласно документам, киевские власти беспрепятственно разрешали таким людям пересекать границу страны, отправляли их воевать в Донбасс.

Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников. Некоторые из них участвовали в карательной операции в Донбассе и находились в международном розыске.

Как пишет РИА "Новости", киевские власти на российские запросы отвечали отказом, оставляли преступников воевать в националистических батальонах и даже позволяли им выезжать в Евросоюз.

В обнаруженных документах указываются конкретные имена и фамилии, а также военные подразделения, в составе которых преступники воевали в Донбассе. Представитель российских силовых структур пояснил, что эти бумаги украинские пограничники собирались уничтожить.

"Уходя из города, херсонские пограничники подожгли здание своего штаба с целью уничтожения компрометирующих документов, явно не планируя возвращаться назад", — говорят силовики.