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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 02:04
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Обнаружены доказательства нарушения Киевом конвенции по выдаче преступников

Согласно документам, киевские власти беспрепятственно разрешали таким людям пересекать границу страны, отправляли их воевать в Донбасс.

Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили документы Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и прокуратуры Украины, доказывающие неисполнение Киевом взятых на себя международных обязательств по выдаче преступников. Некоторые из них участвовали в карательной операции в Донбассе и находились в международном розыске.

Как пишет РИА "Новости", киевские власти на российские запросы отвечали отказом, оставляли преступников воевать в националистических батальонах и даже позволяли им выезжать в Евросоюз.

В обнаруженных документах указываются конкретные имена и фамилии, а также военные подразделения, в составе которых преступники воевали в Донбассе. Представитель российских силовых структур пояснил, что эти бумаги украинские пограничники собирались уничтожить.

"Уходя из города, херсонские пограничники подожгли здание своего штаба с целью уничтожения компрометирующих документов, явно не планируя возвращаться назад", — говорят силовики.

В Мелитополе задержали корректировщицу, отправлявшую данные ВСУ
В Мелитополе задержали корректировщицу, отправлявшую данные ВСУ

А ранее Лайф писал, что ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя. Своими планами они делились в одном из мессенджеров. Бывшие военнослужащие были уверены, что в этом городе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артем Порвин
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