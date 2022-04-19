В Мелитополе задержали корректировщицу, отправлявшую данные ВСУ

Женщина передала украинским военным видео разгрузки боеприпасов для подразделения ВС РФ. После её действий ВСУ нанесли удар по данному месту, в результате чего пострадали мирные жители.

В освобождённом российскими войсками Мелитополе задержали женщину-корректировщика, которая отправляла сведения ВСУ о местах разгрузки ВС РФ боеприпасов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Собеседник агентства в силовых структурах рассказал, что задержанная Наталья Назаренко сфотографировала место разгрузки припасов и отправила сожителю, служащему в украинских войсках. После её действий военные Незалежной нанесли удар по этому месту, в результате чего пострадали мирные жители.

"Я сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, и передала эти данные мужу, своему сожителю, брату и сыну <...> [Сожитель] сказал удалить видео с телефона. Как только я отослала видео, минут через двадцать-полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона", — призналась в содеянном Назаренко.

По словам женщины-корректировщика, её сожитель Сергей Назарук с 2015 года воевал в Донбассе на стороне ВСУ, а 23 февраля текущего года перезаключил контракт и остался на службе в украинской армии.