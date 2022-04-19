Ростовские врачи спасли от ампутации руки жителя Мариуполя, попавшего под обстрел ВСУ

В результате атаки мужчине перебило осколками правую верхнюю конечность и травмировало грудную клетку. На данный момент хирурги провели первую операцию, впереди ещё одна.

Медики городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону прооперировали 42-летнего жителя Мариуполя, который рисковал остаться без руки после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, раненый украинец является рабочим Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Долгое время он вместе с престарелой матерью и соседями вынужден был прятаться в подвале многоквартирного дома. Изредка люди выбирались в поисках воды, в одну из таких вылазок мужчине не повезло — он попал под обстрел ВСУ. В результате осколками ему перебило правую руку и травмировало грудную клетку.

"Спасением для мариупольца стали российские воины, которые оказали ему медицинскую помощь и помогли попасть в местную больницу. Позже стало ясно, что требуется сложная операция для спасения руки. Тогда вместе с матерью и другими беженцами мужчина смог эвакуироваться в Ростовскую область", — написал Логвиненко в своём телеграм-канале.

В лагере беженцев медики подтвердили, что раненому нужна экстренная госпитализация, и его доставили в больницу Ростова-на-Дону. На данный момент хирурги провели первую операцию, впереди ещё одна, а потом долгий период восстановления.