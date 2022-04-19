Школьник из Мариуполя рассказал Лайфу, почему подарил игрушечный танк военному ДНР

Артём также отметил, что почти все дома сейчас разрушены, а часть из них попросту выгорела. По его словам, за время пребывания в подвале он так и не привык к обстрелам со стороны националистов.

Юный житель Мариуполя рассказал, как его кормили военные ДНР. Видео © LIFE

Маленький Артём из Мариуполя рассказал Лайфу, как ему удалось выжить благодаря помощи военных Донецкой Народной Республики (ДНР). Ребёнок вместе с семьёй несколько недель был вынужден прятаться в подвале под обстрелами националистов.

"Нас кормили [солдаты ДНР]. Они нам давали хлеб из полевой кухни и масло. И один раз даже паштет дали. <...> Я одному подарил танк (игрушечный. — Прим. Лайфа) и сказал, что он им поможет быстрее закончить сражение", — рассказал школьник.

Артём также подчеркнул, что почти все дома в Мариуполе сейчас разрушены, причём значительная часть из них попросту выгорела. По словам мальчика, за время пребывания в подвале он так и не привык к периодическим обстрелам со стороны националистов. Каждый раз, когда он слышит соответствующий звук, сразу же пригибается к земле.