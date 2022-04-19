В одной из московских школ вместо звонка прозвучал гимн Украины
Выяснилось, что программа удалённого доступа к соответствующему файлу была взломана. По факту произошедшего полиция начала проверку.
В одной из школ на юго-востоке Москвы вместо звонка прозвучал гимн Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мелодия играла около 30 секунд до того момента, пока одна из сотрудниц её не выключила. Причём ученики не поняли, что за песня звучала. Как выяснилось, ноутбук, с которого включают звонок, был взломан — во время школьных каникул к нему подключились удалённо и заменили мелодии на гимн. На произошедшее отреагировала возмущённая якобы мать ученика этой школы, попросив у администрации объяснить произошедшее.
"Была взломана программа удалённого доступа. Ситуация в оперативном порядке взята на контроль, повреждённый файл был заменён. Школой приняты все меры для предотвращения подобных случаев", — написало руководство школы.
Однако выяснилось, что взволнованная женщина не является родителем ни одного из учеников. По факту произошедшего в учреждении полиция начала проверку.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в школах РФ с 1 сентября будут исполнять гимн страны в начале учебной недели. В ходе выступления на Всероссийском историческом форуме "Сила — в правде!" он отметил, что также ребятам предложат поднимать российский флаг.
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