В одной из московских школ вместо звонка прозвучал гимн Украины

Выяснилось, что программа удалённого доступа к соответствующему файлу была взломана. По факту произошедшего полиция начала проверку.

В одной из школ на юго-востоке Москвы вместо звонка прозвучал гимн Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мелодия играла около 30 секунд до того момента, пока одна из сотрудниц её не выключила. Причём ученики не поняли, что за песня звучала. Как выяснилось, ноутбук, с которого включают звонок, был взломан — во время школьных каникул к нему подключились удалённо и заменили мелодии на гимн. На произошедшее отреагировала возмущённая якобы мать ученика этой школы, попросив у администрации объяснить произошедшее.

"Была взломана программа удалённого доступа. Ситуация в оперативном порядке взята на контроль, повреждённый файл был заменён. Школой приняты все меры для предотвращения подобных случаев", — написало руководство школы.

Однако выяснилось, что взволнованная женщина не является родителем ни одного из учеников. По факту произошедшего в учреждении полиция начала проверку.