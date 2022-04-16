Американцы возмутились флагом Украины над рестораном и потребовали "стейков без нацизма"

Многие отказались обедать в заведении до тех пор, пока стяг не сменят на национальный, и обвинили его хозяина в разделении соотечественников.

Управляющего стейк-хауса Colton’s Steak House & Grill в Кентукки раскритиковали за поднятый флаг Украины над рестораном. По данным The Washington Post, бизнесмен три года назад усыновил ребёнка из Незалежной, поэтому он вывесил сине-жёлтый стяг в знак солидарности со страной. Этот жест оценили не все посетители и поэтому стали оставлять гневные отзывы о заведении в соцсетях.

"Моя семья не будет обедать в этом стейк-хаусе до тех пор, пока украинский флаг не заменят на наш национальный", — заявил один из пользователей, а другой клиент написал, что "предпочитает стейки без нацизма".

Один из комментаторов указал руководителю заведения, что "единственное, что вам удалось сделать, так это разделить ваших соотечественников", и подчеркнул, что в нынешнее время "даже пообедать нельзя без обсуждения политики".