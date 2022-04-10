Немцы вышли на акции против дискриминации русскоязычных в Ганновере и Франкфурте

Где-то это были шествия, а где-то — автопробег, в котором насчитывалось около 300 машин. С российскими флагами автоколонна проехала по городским улицам.

В немецких Ганновере и Франкфурте-на-Майне сотни человек собрались на демонстрациях против притеснений русскоязычных жителей Германии, сообщает Bild. Издание отмечает, что власти запретили участникам использовать лозунги и символы, которые одобряли бы спецоперацию Москвы на Украине.

В Ганновере митингующие проехали автоколонной, в акции приняли участие почти 300 машин, из окон которых развевались российские, немецкие флаги, а также стяги ряда стран – участниц СНГ. А во Франкфурте автопробег не разрешили местные власти. Поэтому демонстранты устроили шествие в поддержку русскоговорящих жителей страны.