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Регион
Опубликовано 10 апреля 2022, 12:56
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Итальянцы с триколорами вышли на митинг в центре Рима и спели гимн России

Демонстрация против дискриминации россиян в Европе сегодня также проходит в Германии. Там участников охраняют сотрудники полиции.

Итальянцы поют гимн на акции в поддержку России. Видео © Twitter / jamlyyyyy_

В Риме местные жители вышли на площадь Санти-Апостоли в поддержку России. Многие итальянцы пришли с триколорами и плакатами, а некоторые даже исполнили гимн РФ. Кроме того, в Сети стал набирать популярность итальянский хештег #notinmyname. Жители ставят его в постах, где выступают против поставок оружия на Украину и отмены русской культуры.

Демонстрация против русофобии сегодня также проходит в немецком городе Франкфурт-на-Майне, на Оперной площади. Люди выходят на улицу с российскими флагами. Их охраняют сотрудники полиции.

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А вчера в Штутгарте прошёл автопробег против дискриминации русских. Перед началом акции собравшиеся исполнили гимны РФ и Германии, а также песню "Калинка". Местные полицейские сообщили, что никаких значительных инцидентов в связи с мероприятием не произошло.

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Twitter / jamlyyyyy_

Александра Васильева
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