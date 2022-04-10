Итальянцы с триколорами вышли на митинг в центре Рима и спели гимн России

Демонстрация против дискриминации россиян в Европе сегодня также проходит в Германии. Там участников охраняют сотрудники полиции.

Итальянцы поют гимн на акции в поддержку России. Видео © Twitter / jamlyyyyy_

В Риме местные жители вышли на площадь Санти-Апостоли в поддержку России. Многие итальянцы пришли с триколорами и плакатами, а некоторые даже исполнили гимн РФ. Кроме того, в Сети стал набирать популярность итальянский хештег #notinmyname. Жители ставят его в постах, где выступают против поставок оружия на Украину и отмены русской культуры.

Демонстрация против русофобии сегодня также проходит в немецком городе Франкфурт-на-Майне, на Оперной площади. Люди выходят на улицу с российскими флагами. Их охраняют сотрудники полиции.