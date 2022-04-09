"Мы против фашизма": На Кипре местные жители устроили акцию в поддержку России

Под русские песни они держат огромный флаг РФ. Люди выступают против неонацизма, а также влияния НАТО на Украину.

На Кипре местные жители устроили акцию в поддержку России. Видео © t.me / rossotrudnichestvo

Жители кипрского города Лимасола устроили акцию в поддержку России. Об этом сообщает телеграм-канал "Русский дом".

"Мы не хотим фашизма, мы хотим добра и света. <...> Мы за добро. Мы за всех. Мы против фашизма", — кричат участники акции.

Местные жители держат огромный флаг РФ и слушают русские песни, в том числе гимн. Отмечается, что организовал акцию Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов.

"Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине и на Кипре! Россия говорит правду!" — заявляют организаторы.

Также планируется провести автопробег в поддержку России. Все мероприятия были заранее согласованы с местными властями.