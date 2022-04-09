"Мы против фашизма": На Кипре местные жители устроили акцию в поддержку России
Под русские песни они держат огромный флаг РФ. Люди выступают против неонацизма, а также влияния НАТО на Украину.
На Кипре местные жители устроили акцию в поддержку России. Видео © t.me / rossotrudnichestvo
Жители кипрского города Лимасола устроили акцию в поддержку России. Об этом сообщает телеграм-канал "Русский дом".
"Мы не хотим фашизма, мы хотим добра и света. <...> Мы за добро. Мы за всех. Мы против фашизма", — кричат участники акции.
Местные жители держат огромный флаг РФ и слушают русские песни, в том числе гимн. Отмечается, что организовал акцию Координационный совет российских соотечественников Кипра при поддержке кипрских общественных организаций и активистов.
"Остановим неонацизм вместе с Россией! Нет НАТО на Украине и на Кипре! Россия говорит правду!" — заявляют организаторы.
Также планируется провести автопробег в поддержку России. Все мероприятия были заранее согласованы с местными властями.
Ранее в России прошли масштабные акции в поддержку "Операции Z" и в честь Дня провозглашения ДНР. По меньшей мере на митинги вышло около 7000 человек. На городских площадках были организованы концерты, флешмобы и даже автопробег.
Кадр из видео t.me / rossotrudnichestvo