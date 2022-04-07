В России прошли масштабные акции в поддержку "Операции Z" и в честь Дня провозглашения ДНР

По меньшей мере на митинги вышло около 7000 человек. На городских площадках были организованы концерты, флешмобы и даже автопробег.



















В российских регионах прошли акции в честь восьмилетней годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики, Дня подвига, а также в поддержку "Операции Z".

В Елизове, Камчатский край, в парке культуры и отдыха "Сказка" на улицу вышли полторы тысячи человек, хотя было заявлено в пять раз меньше, передаёт ИА Regnum. Помимо простых жителей пришли представители молодёжных и ветеранских НКО, военнослужащие. Для них на импровизированной сцене выступили вокальные и хореографические коллективы.

"Вся наша страна выступает в поддержку специальной операции на территории Украины. Граждане России становятся волонтёрами, участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса, помогают в реабилитации беженцам в это нелёгкое для них время, потому что мы едины. Потому что мы своих не бросаем!" — прокомментировал депутат Думы Елизовского муниципального района Валерий Завьялов.

В Магадане в сквере Победы митингующие развернули перед монументом "Узел памяти" георгиевскую ленту, сложив её в форме буквы V, передаёт "Магаданская правда". Эта буква, как и Z, используется для обозначения одной из боевых групп Вооружённых сил России, участвующей в спецоперации.

В Южно-Сахалинске на митинг вышли 400 человек. В конце акции в небо выпустили белых голубей как традиционный символ мира.

"Уже восемь лет со дня образования ДНР и ЛНР. Все эти восемь лет Донецк, Луганск уговаривали Киев и призывали к мирному соглашению. Время уговоров ушло. Необходимо прекратить бомбёжки, расстрел мирного населения. Необходимо защитить русских людей. Мы полностью поддерживаем решение президента России о начале спецоперации на территории Украины", — рассказал председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

В городе Кызыле, Республика Тыва, акцию своим присутствием поддержали 350 россиян. Во Владивостоке, Приморский край, на митинг вышли 600 человек вместо заявленных 300. В Хабаровске для более 400 человек провели митинг-концерт на центральной арене стадиона имени В.И. Ленина, на котором выступили творческие коллективы краевого дворца дружбы "Русь". В поддержку президента страны Владимира Путина и проводимой им политики митингующие развернули российский флаг.

В городе Междуреченске, Кемеровская область, на митинг вышли 400 человек. В Астрахани в митинге приняли участие около 450 местных жителей, а в Анадыре, Чукотский автономный округ, местные жители развернули белую ленту в виде буквы Z, выразив свою поддержку проведению одноимённой спецоперации на Украине.

В городе Салехарде в честь восьмилетия провозглашения ДНР устроили концерт для 500 человек. Митинг-концерт также прошёл в городе Белогорске. На нём также присутствовало порядка 500 местных жителей. В Иркутске акцию решено было провести у мемориала "Вечный огонь". К монументу пришли 600 человек.

В Курской области и в Красноярском крае к организации акции подошли креативно. В городе Курске решили провести спортивный флешмоб, в котором блеснуть физической подготовкой собрались 700 человек. А в Красноярском крае прошёл автопробег. В нём приняли участие 138 автомобилей и 493 местных жителя.