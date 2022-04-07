"Им говорили, что они избиты и искалечены": Москалькова рассказала, как успокаивала родственников украинских пленных

По словам правозащитницы, для украинских семей в гуманитарном плане было крайне важно узнать, что их родные живы и здоровы. А официальный Киев их, напротив, запугивал.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала об абсурдных претензиях Киева по поводу того, что в России не стали скрывать лица украинских пленных, за счёт чего их семьи смогли узнать, что их родные живы и здоровы. Об этом правозащитница рассказала в интервью Лайфу. В частности, своё недовольство в этой связи высказывала непосредственная украинская коллега Москальковой, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Москалькова рассказала Лайфу о контактах с родственниками пленных. Видео © LIFE

Собеседница Лайфа рассказала, что украинские пленные, которых она посещала, даже сами обратились к ней с просьбой дополнительно связаться с их семьями и успокоить их.

"Мы всем позвонили, и многие из них говорили, что когда увидели на экране своих родных, то даже не поверили, потому что им говорили [украинские власти] , что они избиты и искалечены. Для родственников было в гуманитарном плане очень важно увидеть, что их родные живы и здоровы и что с ними достойно обращаются", — рассказала Москалькова.