Также, по её словам, отказ Украины от соблюдения Женевской конвенции "рушит оставшуюся надежду".

Украинская сторона не готова обсуждать с РФ обмен офицерами, об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Москалькова: Киев выражает неготовность к обмену офицерами. Видео © LIFE

"В общении с военными из разных подразделений я слышу, что российские военнослужащие готовы к переговорам по обмену, а украинская сторона выражает неготовность к обмену офицерами. Это вызывает огромную обеспокоенность. Я была обескуражена, когда услышала, что украинская сторона не собирается исполнять Женевскую конвенцию", — отметила омбудсмен.