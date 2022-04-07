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Опубликовано 7 апреля 2022, 13:00

Москалькова: Киев выражает неготовность к обмену офицерами

Также, по её словам, отказ Украины от соблюдения Женевской конвенции "рушит оставшуюся надежду".

Украинская сторона не готова обсуждать с РФ обмен офицерами, об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Москалькова: Киев выражает неготовность к обмену офицерами. Видео © LIFE

"В общении с военными из разных подразделений я слышу, что российские военнослужащие готовы к переговорам по обмену, а украинская сторона выражает неготовность к обмену офицерами. Это вызывает огромную обеспокоенность. Я была обескуражена, когда услышала, что украинская сторона не собирается исполнять Женевскую конвенцию", — отметила омбудсмен.

По её словам, такой подход Киева просто рушит оставшуюся надежду, что "в отношении военнопленных будут соблюдаться нормы нравственности и морали".

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Напомним, что 21 марта Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь шла об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. 24 марта омбудсмен подтвердила обмен пленными по формуле десять на десять, а 5 апреля — в формате 86 на 86.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
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