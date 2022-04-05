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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 13:44
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Москалькова: Более десяти пленных российских моряков не могут вернуться домой

Она подчеркнула, что на данный момент предпринимаются все возможные шаги, чтобы диалог между Украиной и Россией не прекращался.

Более десяти российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ещё более десяти моряков из РФ попали заново в число пленных, потому что им не дают возможности вернуться на родину. Мы делаем всё возможное, чтобы эти процессы договорённости, диалога между украинской стороной и Россией не прекращались", — отметила она.

Москалькова призвала Киев соблюдать международное право по военнопленным
Москалькова призвала Киев соблюдать международное право по военнопленным

Ранее Лайф писал, что Россия и Украина обменялись пленными в формате 86 на 86. В конце марта омбудсмен Татьяна Москалькова подтверждала, что состоялось уже два обмена.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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