Москалькова: Более десяти пленных российских моряков не могут вернуться домой

Она подчеркнула, что на данный момент предпринимаются все возможные шаги, чтобы диалог между Украиной и Россией не прекращался.

Более десяти российских моряков попали в плен на Украине, им не дают вернуться на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Ещё более десяти моряков из РФ попали заново в число пленных, потому что им не дают возможности вернуться на родину. Мы делаем всё возможное, чтобы эти процессы договорённости, диалога между украинской стороной и Россией не прекращались", — отметила она.